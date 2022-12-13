Вышел премьерный трейлер SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Игра будет доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Издательство THQ Nordic показало релизный трейлер игры SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. Над ее созданием трудились разработчики из студии Purple Lamp.

По сюжету Губка Боб и его друг Патрик окажутся в Мире грез, в котором переплелись разные элементы мироздания. Ему придется решить проблему с нарушением структуры реальности, вызванной пузырьком волшебного мыла Bubble Soap.

Игра будет доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Критики отнеслись к ней прохладно, отметив репитативность, баги и не самый увлекательный в целом геймплей.

Ранее Ubisoft анонсировала гоночную игру The Crew Motorfest.

Видео: YouTube / THQ Nordic