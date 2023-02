Ubisoft анонсировала гоночную игру The Crew Motorfest

Проект увидит свет в 2023 году.

Компания Ubisoft официально объявила о разработке своего нового проекта The Crew Motorfest — части гоночной серии с открытым миром. В Интернете уже появились как анонсирующий компьютерную игру трейлер, так и ролик, демонстрирующий четыре автомобиля, в список которых попали Lamborghini Sian, Ford Bronco, Lamborghini Ursus и Shelby Cobra. Авторы уточнили, что The Crew Motorfest будет представлять из себя аркадную гоночную серию. Действие будет происходить на острове Оаху, расположенном на территории Гавайев, в Гонолулу и его окрестностях. Создатели пообещали игрокам разрешить городские заезды, а также возможность посетить на машинах горы, джунгли, пляжи и вулканы. Разработчики пояснили, что для пользователей будут доступны на выбор "сотни легендарных автомобилей". Проект запланирован к выходу на персональных компьютерах, игровых консолях Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStaton 5 и на стриминговом сервисе Amazon Luna в 2023 году.

Вышел трейлер финального сезона сериала "Звездный путь: Пикар".

Фото и видео: YouTube / Ubisoft