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Создатель "Чёрного зеркала" снимет фильм про 2020 год с Хью Грантом
Сегодня, 14:25
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IRINA_CHALKINA

Создатель "Чёрного зеркала" снимет фильм про 2020 год с Хью Грантом

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Актер заявил, что зрителям понравится его парик в фильме. 

Чарли Брукер намерен снять фильм про 2020 год, где главную роль исполнит Хью Грант. Об этом актер рассказал в проекте изданию Vulture.

Актер заявил, что зрителям понравится его парик в фильме.

Я историк, которого спрашивают о 2020 годе. Я не очень-то приятный тип в этом проекте. Но мой парик вам понравится

Хью Грант.

Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно, что это будет псевдодокументальный фильм для Netflix.

Ранее мы сообщали о том, что BadComedian выпустил обзор на российский фильм "Вратарь Галактики".

Фото:hughgrantphotos/instagram

Теги: netflix, хью грант, черное зеркало
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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