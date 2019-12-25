Создатель "Чёрного зеркала" снимет фильм про 2020 год с Хью Грантом

Актер заявил, что зрителям понравится его парик в фильме.

Чарли Брукер намерен снять фильм про 2020 год, где главную роль исполнит Хью Грант. Об этом актер рассказал в проекте изданию Vulture.

Актер заявил, что зрителям понравится его парик в фильме.

Я историк, которого спрашивают о 2020 годе. Я не очень-то приятный тип в этом проекте. Но мой парик вам понравится Хью Грант.

Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно, что это будет псевдодокументальный фильм для Netflix.

Ранее мы сообщали о том, что BadComedian выпустил обзор на российский фильм "Вратарь Галактики".

Фото:hughgrantphotos/instagram