Создатель "Чёрного зеркала" снимет фильм про 2020 год с Хью Грантом

Чарли Брукер намерен снять фильм про 2020 год, где главную роль исполнит Хью Грант. Об этом актер рассказал в проекте изданию Vulture.
Актер заявил, что зрителям понравится его парик в фильме.
Я историк, которого спрашивают о 2020 годе. Я не очень-то приятный тип в этом проекте. Но мой парик вам понравится
Хью Грант.
Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно, что это будет псевдодокументальный фильм для Netflix.
Ранее мы сообщали о том, что BadComedian выпустил обзор на российский фильм "Вратарь Галактики".
Фото:hughgrantphotos/instagram
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