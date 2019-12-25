В будущем такие устройства смогут самостоятельно принимать решения о необходимом лечении, находясь внутри человека.

Созданы микророботы, доставляющие лекарства прямо в органы. Об этом сообщил один из разработчиков проекта Марк Мискин, представляющий Пенсильванский университет.

Я думаю, что с помощью подобных машин мы сможем путешествовать в те удивительные уголки микромира, которые не в состоянии увидеть самостоятельно Марк Мискин, доцент Пенсильванского университета

Американским специалистам удалось решить проблему доставки лекарственных препаратов в органы. Для этого используются микророботы с двигателями, напоминающими конечности насекомых. Их создают из нескольких тонких пластин платины, титана, кремния и полимеров. Движущая сила появляется за счет изменения формы склейки при прохождении электрического тока сквозь нее.

Ученые смогут снабдить таких роботов автономными источниками питания, датчиками и микроэлектроникой. Это позволит в будущем микророботам самим принимать решения внутри человеческого организма.

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