RoBeetle использует для функционирования метанол.

Создан микроробот, использующий спирт для движения. Об этом в научном издании Science Robotics рассказали инженеры из Университета Южной Калифорнии. Они спроектировали аппарат RoBeetle, который приводится в функционирование при помощи метанола. Техника способна к более длительной работе по сравнению с "электрическими" аналогами.

Исследователи пояснили, что метанол хранится в топливном баке RoBeetle. Он весит 95 миллиграммов в заполненном виде. Спирт запускает химическую реакцию с кислородом. Энергия деформирует мышцы, созданные из композитной проволоки. Форму ранее программируют специалисты.

Основу "мускулов" составляют тонкие нити никель-титанового сплава с памятью формы. При нагреве детали возвращаются в изначальную форму. Сверху на нити напылен платиновый катализатор. На нем сгорают пары метанола. Его тепло сокращает "ножки" робота.

Батареи для роботов станут похожи на жировые запасы человека.

Видео: Youtube/Nplus1