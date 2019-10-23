Батареи для роботов станут похожи на жировые запасы человека. Об этом рассказали специалисты из Мичиганского университета. Они придумали для андроидов особые биоморфные батареи, которые намного эффективнее по сравнению с обычными устройствами.
Ученые рассказали, что конструкции роботов ограничены потребностью в аккумуляторах. Аппараты могут занимать до 20% и более пространства внутри робота. Также батареи отличаются большой массой.
Новая разработка позволит обеспечить роботов внешними цинковыми гибкими батареями. Как и человеческие жировые ткани, они будут являться источником энергии, а также защитой для носителя. При этом мощности андроида будет увеличена в 72 раза. Среди недостатков разработки ученые называют тот факт, что новые батареи после ста циклов зарядки теряют свою эффективность. Однако их замена не будет стоить слишком дорого.
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