В США создали для андроидов внешние гибкие батареи.

Батареи для роботов станут похожи на жировые запасы человека. Об этом рассказали специалисты из Мичиганского университета. Они придумали для андроидов особые биоморфные батареи, которые намного эффективнее по сравнению с обычными устройствами.

Ученые рассказали, что конструкции роботов ограничены потребностью в аккумуляторах. Аппараты могут занимать до 20% и более пространства внутри робота. Также батареи отличаются большой массой.

Новая разработка позволит обеспечить роботов внешними цинковыми гибкими батареями. Как и человеческие жировые ткани, они будут являться источником энергии, а также защитой для носителя. При этом мощности андроида будет увеличена в 72 раза. Среди недостатков разработки ученые называют тот факт, что новые батареи после ста циклов зарядки теряют свою эффективность. Однако их замена не будет стоить слишком дорого.

Японский робот Эрика сыграет в новом научно-фантастическом фильме.