Минюст мог не ликвидировать Союз художников. Однако все равно принял такое решение. Об этом сообщил адвокат Алексей Щеглов.
К его словам присоединился председатель правления Союза художников Андрей Базанов и добавил, что у творческого объединения действительно были нарушения, но Союз начал устранять их в отведенное время. Минюст выявил, что организация сдавала в аренду помещения под кафе и гостиницу, а а также устав Союза был устаревшим.
В Интернете идет дискуссия по поводу Минюста - они действительно делают свою работу, стоят на страже закона. У нас действительно есть проблемы.
Андрей Базанов
Алексей Щеглов также добавил, что обращение в суд по вопросы Союза художников для Минюста было крайней мерой.
Ничто не мешало Минюсту дать СХ возможность устранить те недостатки, которые были. Как раньше была смертная казнь, то теперь Минюст привел в исполнение высшую меру - ликвидацию.
Алексей Щеглов, адвокат.