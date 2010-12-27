Адвокат Алексей Щеглов сравнил меры ведомства со смертельным приговором.

Минюст мог не ликвидировать Союз художников. Однако все равно принял такое решение. Об этом сообщил адвокат Алексей Щеглов.

К его словам присоединился председатель правления Союза художников Андрей Базанов и добавил, что у творческого объединения действительно были нарушения, но Союз начал устранять их в отведенное время. Минюст выявил, что организация сдавала в аренду помещения под кафе и гостиницу, а а также устав Союза был устаревшим.

В Интернете идет дискуссия по поводу Минюста - они действительно делают свою работу, стоят на страже закона. У нас действительно есть проблемы. Андрей Базанов

Алексей Щеглов также добавил, что обращение в суд по вопросы Союза художников для Минюста было крайней мерой.