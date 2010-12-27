Совладельца "Юлмарта" снова не отпустили под залог в 50 млн рублей

Горсуд не стал передавать кассационную жалобу адвоката совладельца "Юлмарта" Дмитрия Косыгина, который просил отпустить его подзащитного из-под домашнего ареста под залог в 50 миллионов рублей.

Во вторник, 19 декабря, Санкт-Петербургский городской суд обсудил кассационную жалобу защиты совладельца "Юлмарта" Дмитрия Косыгина. Адвокат просил пересмотреть решение Смольнинского суда от 11 октября, а также апелляционное постановление Санкт-Петербургского городского суда от 25 октября об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Юрист просит суд отменить судебные решения из-за нарушения закона, повлиявшего на исход дело. Он просил освободить Косыгина из-под домашнего ареста без избрания другой меры пресечения или взыскать с подозреваемого залог в 50 миллионов рублей.

Проверив доводы кассационной жалобы по приложенным к ней материалам, оснований, предусмотренных ч.1 ст.401.15 УПК РФ, для пересмотра обжалованных судебных решений в кассационном порядке не усматривается. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд отказал в передаче жалобы на рассмотрение заседания президиума Санкт-Петербургского городского суда.