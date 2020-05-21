Совфед предлагает обложить налогом потребителей цифровой продукции

Письмо с предложением направлено Андрею Белоусову.

Члены Совета Федерации предлагают обложить налогом потребителей цифровой продукции. Соответствующее письмо направлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Пункт о новом налоге содержится в предложениях сенаторов по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с пандемией COVID-19.

Подпись под письмом Белоусову поставил председатель рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса, первый вице-спикер Николай Фёдоров.

В письме данная инициатива называется цифровым налогом.

Ранее в торгово-промышленной палате предложили снизить НДФЛ до 6,5%.

Видео: YouTube / Юрфирма TaxCorp