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Совфед предлагает обложить налогом потребителей цифровой продукции

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Письмо с предложением направлено Андрею Белоусову.

Члены Совета Федерации предлагают обложить налогом потребителей цифровой продукции. Соответствующее письмо направлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Пункт о новом налоге содержится в предложениях сенаторов по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с пандемией COVID-19.

Подпись под письмом Белоусову поставил председатель рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса, первый вице-спикер Николай Фёдоров.

В письме данная инициатива называется цифровым налогом.

Ранее в торгово-промышленной палате предложили снизить НДФЛ до 6,5%.

Видео: YouTube / Юрфирма TaxCorp

Теги: digital, налоги, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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