На данный момент налог на доходы физических лиц равен 13%.

В торгово-промышленной палате предложили снизить НДФЛ до 6,5%. С заявлением выступил глава ТПП Сергей Катырин. Его слова передаёт агентство "РИА Новости".

На данный момент налог на доходы физических лиц равен 13%. Катырин предлагает сократить его вдвое — до 6,5%. Он ссылается на аналогичное желание представителей бизнеса.

Также в палате предложили снизить ставки по страховым взносам для отдельных субъектов МСП до 5%. Катырин считает, что такую льготу можно предоставить компаниям, которые увеличивают штат и предоставляют официальную отчётность по своей работе.

Также глава ТПП предлагает выплачивать отправленным в неоплачиваемый отпуск сотрудникам пособие от государства в размере 50-80% от средней заработной платы. Сергей Катырин считает, что данная мера применима к компаниям, чей оборот из-за пандемии упал более чем в два раза.

Ранее рестораторы предложили начать открытие общепита с летних веранд.