Открытие ресторанов в России может начаться с летних веранд

Специалисты заявили, что заведения площадью до 100 квадратных метров могут считаться безопасными.

Министерство экономического развития РФ и Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) обсудили дальнейшую работу заведений общепита после снятия режима самоизоляции в стране. Об этом пишет "Российская газета".

Специалисты предложили в первую очередь открыть заведения площадью не более 100 квадратных метров, а также открыть летние веранды.

Глава ФРИО Игорь Бухаров заявил, что сегодня у всех заведений общепита достаточно мощные системы вентиляции. Он напомнил, что когда-то в ресторанах и кафе разрешалось курение. Бухаров уверен, что гостям безопасно находиться в заведениях площадью до 100 квадратных метров.

Торгово-промышленная палата согласилась с тем, что работу ресторанов необходимо начинать с открытия летних веранд.

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