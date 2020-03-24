Сенаторы утвердили более широкое распространение наказаний за административные нарушения в ходе голосования по поправкам в Конституцию.

Совфед поддержал наказание за нарушения при голосовании по Конституции. Изменения вводят ответственность за нарушения во время общероссийского голосования. По данному закону исполнителем является комитет по социальной политике СФ.

В зависимости от степени тяжести административного нарушения преступник выплатит штраф. Для физических лиц - от 300 до 2,5 тысяч рублей, для юридических - от 20 до 50 тысяч рублей. Изначально законопроект был подготовлен в Госдуме, в нем чиновники предложили внести правки в 8 статей КоАП. Они утвердили более широкое распространение наказаний за административные нарушения.

Владимир Путин отказался считать себя царем.

