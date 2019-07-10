Совфед одобрил закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности

Совет Федерации одобрил закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
Новый закон упрощает процедуру получения бесплатного парковочного места для людей с ограниченными возможностями. Госорганы и местные власти будут принимать такие решения на основании информации в электронном реестре. Если в базе не окажется нужных данных, гражданин может предоставить бумажные документы.
Изменения в системе подтверждения инвалидности вступят в силу с 1 июля 2020 года. Ответственность за передачу электронных документов на себя возьмет Пенсионный фонд. Услуга будет бесплатной для всех граждан.
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