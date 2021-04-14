Совфед одобрил закон об участии физлиц-иноагентов в выборах

Документ поступает на подпись Владимиру Путину.

Совет Федерации одобрил закон об участии физических лиц-иноагентов в выборах. Документ одобрен в завершающем чтении. Далее закон поступает на подпись российскому президенту. В тексте законопроекта говорится об обязанности кандидатов, которые получают финансовую поддержку из-за границы информировать избирателей о статусе иностранного агента, а также маркировать собственные агитационные материалы и в подписных листах.

Закон также расширяет перечень лиц и организаций, которым запрещено любое участие в избирательных кампаниях. В такой список попали незарегистрированные общественные движения, а также иностранные СМИ, выполняющие функции иноагентов на территории России. Также в реестр попадают юридические лица, учрежденные зарубежными СМИ-иноагентами.

Путин подписал закон о штрафах за нарушения деятельности НКО-иноагентов.

Видео: YouTube / Совет Федерации