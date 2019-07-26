Совет федерации одобрил закон о выплате детских пособий

Закон повысит размер выплат и их длительность с 1,5 лет до 3.

26 июля Совет Федерации одобрил закон, позволяющий получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.

Закон изменит порог для получения пособия. В настоящее время ежемесячные выплаты получают семьи с ребенком до 1,5 лет, если размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. Теперь нуждающимися считаются семьи, где доход ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Также законом был повышен размер ежемесячной выплаты, который теперь равен прожиточному минимуму. Напомним, что на данный момент выплаты составляют 50 рублей. Кроме это повысится срок выплат до трех лет.

Видео: Piter.TV