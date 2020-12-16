Совфед одобрил закон о праве экс-президентов становиться пожизненными сенаторами

Глава государства будет иметь право назначать сенаторов, но не обязан этого делать.

Совет Федерации одобрил закон о праве экс-президентов становиться пожизненными сенаторами. Поправки внесены в порядок формирования верхней палаты парламента в соответствии с обновлённой Конституцией.

Предусматривается, что бывшие главы государств смогут стать пожизненными членами Совфеда после подачи соответствующего заявления. Также в верхнюю палату смогут входить не более 30 представителей Российской Федерации, которых назначит президент — не более семи из них смогут стать сенаторами пожизненно. Это должны быть люди, "имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности". Срок полномочий остальных составит не более шести лет.

Глава государства будет иметь право назначать сенаторов, но не обязан этого делать.

Ранее Крашенинников призвал субъекты РФ к системной работе по поправкам в развитие конституции.

Видео: YouTube / Совет Федерации