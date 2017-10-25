Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 12:13
0
Asyaromanenkova
221
Код вставки плеера

Совет по наследию одобрил проект обновления Апраксина двора, но попросил доработать

0
 
 

Накануне Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга одобрил эскизный проект реставрации и приспособления комплекса Апраксина двора вместе с Мариинским рынком.

Члены Совет по сохранению культурного наследия накануне рассматривали проект реставрации Апраксина двора. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин был председателем совещания. Чиновники одобрили документы.

Эскизный проект предполагет реставрацию и приспособление под современные реалии здания Апраксина двора и бывшего Щукина двора (Мариинский рынок). Его разработали в архитектурном бюро "Студия 44" под руководством Никиты Явейна. Совет попросил специалистов доработать проект. В частности доработать вопрос этапности строительства.

Ранее Piter.tv передавал по этой теме: Конкурс на разработку проекта реставрации Апрашки выиграл единственный участник.

Видео: Youtube / anna1biz

Теги: апраксин двор , мариинский рынок , новости спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5