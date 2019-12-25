Также сенаторы просят Госдуму ускорить работу над законопроектом о запрете на продажу снюсов и курение кальяна в общественных местах.

Совет Федерации выступил за продажу алкоголя с 21 года. С данной рекомендацией верхняя палата парламента обратилась к правительству России. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на замглавы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского.

Он отметил, что в условиях пандемии тема здоровья нации приобретает особую актуальность, поэтому минимальный возраст для покупки спиртного следует увеличить. Рязанский отметил, что предложения Совета Федерации будут внесены на "Парламентском часе" 20 мая с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Также сенаторы просят Госдуму ускорить работу над законопроектом о запрете на продажу снюсов и курение кальяна в общественных местах. Также, согласно данному проекту, электронные сигареты будут приравнены к обычным.

Ранее ВОЗ оценила потребление алкоголя и табака у российских школьников.