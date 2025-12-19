Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа с 2027 года

Решение одобрили все 27 членов стран ЕС.

Совет Евросоюза утвердил запрет на импорт российского газа в страны организации. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЕС.

Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу в начале 2027 года. С осени 2027-го будет действовать запрет на импорт трубопроводного газа. Решение одобрили все 27 членов стран ЕС. Новые правила будут включать "меры, нацеленные на эффективный мониторинг и диверсификацию поставок энергоресурсов" в ЕС.

В ЕС подчеркнули, что Еврокомиссия подготовит проект по отказу от импорта российской нефти. Этот запрет также предлагают утвердить к 2027 году. Министр энергетики председательствующего в Совете ЕС Кипра Михалис Дамианос подчеркнул, что в будущем энергетический рынок станет сильнее, устойчивее и диверсифицированнее.

Ранее Вучич не исключил, что Украина вступит в ЕС в 2027 году.

