Петербуржец получил условный срок за вывод 1,1 млрд рублей из России

План был разработан гражданкой Финляндии, бизнес-леди фон Мессинг.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Александра Булатова, обвиняемого в незаконном выводе более 1 млрд рублей за пределы России. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, Булатов устроился в офис гражданки Финляндии фон Мессинг по рекомендации хорошего друга. Бизнес-леди обратила внимание на мужчину, поскольку у него не было специального образования, и он ничего не понимал в бизнесе.

С 16 мая по 19 декабря 2015 года мужчина, действуя в составе ОПГ, совершил банковские операции от имени ООО "Простор" и перевел за границу денежные средства в валюте в сумме 1 130 492 249 рублей 14 копеек. План был разработан фон Мессинг.

Подсудимый признал свою вину частично. Суд избрал ему меру пресечения в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.

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Фото: Piter.TV