Поджегшего девочку подростка отправили в колонию на 2,5 года

Случившееся оценили как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Калининский районный суд Петербурга приговорил несовершеннолетнего парня к двум с половиной годам в воспитательной колонии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Подростка осудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Наказание подросток получил за случившееся в ноябре прошлого года. Тогда на вечеринке дома на проспекте Науки парень облил одну из гостей спиртом и поджег. Девочку госпитализировали с 30% ожогов на теле, ей понадобилась операция.

Помимо отбывания срока в колонии, подросток должен возместить 2 млн. рублей за моральный вред.

Ранее мы писали об этом случае подробнее.

Фото: pixabay