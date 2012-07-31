Сотрудников петербургского МВД и адвоката признали виновными в коррупции

Следствие по их делу тянется с осени 2022-го года.

В Санкт-Петербурге был вынесен приговор бывшим начальнику и следователю регионального МВД и адвокату по делу о мошенничестве и взяточничестве в особо крупном размере. Все началось еще в 2022-м году, когда сотрудники правоохранительных органов пытались получить взятку в 2 млн руб от знакомой человека, совершившего преступление, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В зависимости от роли каждого из трех фигурантов в преступлении они обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, бывший начальник и старший следователь отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Калининскому району и юрист-адвокат вступили в преступный сговор с целью вымогательства денежных средств. Их жертвой должна была стать сожительница мужчины, который на момент осени 2022-го года проходил по уголовному делу.

Через адвоката бывшие правоохранители передали женщине требование взятки в размере 2 млн рублей в обмен на освобождение знакомого. Та на условия согласилась, однако после обратилась в региональное отделение УСБ МВД с заявлением о вымогательстве взятки. Впоследствии сотрудниками полиции было проведено оперативно-розыскное мероприятие, в ходе которого были задержаны все фигуранты дела, в том числе и начальник отделения УМВД.

Накануне после предоставления последних доказательств вины бывших правоохранителей судом был внесен приговор. Глава следственного отдела получил 2 года исправительной колонии, старший следователь – 2 года условно и испытательным сроком 3 года. Оба лишены права занимать государственные должности в ближайшие 2 года. Адвоката суд оштрафовал на 2 млн рублей и запретил ему заниматься профессиональной деятельностью в течение двух лет.

Ранее мы рассказывали об иностранце, который предстал перед судом после попытки дать взятку в размере 12-ти тыс руб.

Фото: Piter.TV (создано при помощи Fusion Brain)