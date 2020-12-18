  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сотрудники полиции задержали жителя Ленобласти, который участвовал в похищении человека
Сегодня, 15:45
140
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники полиции задержали жителя Ленобласти, который участвовал в похищении человека

0 0

Правоохранители предполагают, что все участники дела имели отношение к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские задержали злоумышленника, который принимал участие в похищении человека. По версии правоохранителей, бандиты требовали от жертвы 1 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Напомним, еще в мае прошлого года нарушители закона похитили 45-летнего мужчину и несколько дней удерживали. Они призывали его отдать "долг". Однако потерпевшему удалось сбежать. 

Оперативники предположили, что все участники дела связаны с наркобизнесом и когда-то не смогли поделить доход. Проводя расследование, силовики нашли еще одного злоумышленника, который принимал участие в операции по похищению человека. Его задержали в Гатчинском районе накануне, 27 мая. Подозреваемым оказался 31-летний мужчина. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: cуд избрал меру пресечения для жителя Петербурга, который открыл огонь по шумным школьникам на детской площадке.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, наркотики, полиция, похищение человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии