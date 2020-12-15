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Суд избрал меру пресечения для жителя Петербурга, который открыл огонь по шумным школьникам на детской площадке
Сегодня, 15:29
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Суд избрал меру пресечения для жителя Петербурга, который открыл огонь по шумным школьникам на детской площадке

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Мужчина получил условный срок.

Житель Северной столицы получил условный срок за стрельбу с балкона в несовершеннолетних детей, которые шумели и баловались на детской площадке. Об этом сообщили в  пресс-службе прокуратуры города.

В июле прошлого года  горожанин пять раз выстрелил из пневматического пистолета в малышей, которые кричали на детской площадке. Инцидент произошел на улице Маршала Захарова. Двое детей получили телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью. 

Во время выступления на суде мужчина вину признал полностью и принес извинения. Суд избрал наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно.

Ранее на Piter.tv: на Яхтенной улице резня супругов закончилась смертью мужа.

Фото: pixabay

Теги: полиция, прокуратура, стрелял в детей, улица маршала захарова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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