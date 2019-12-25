Полиция поймала одного из грабителей, оставивших прохожего без 149 тысяч рублей

Злоумышленники напали на мужчину еще в октябре.

Петербургские полицейские задержали 27 ноября подозреваемого в ограблении. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, инцидент произошел еще 24 октября на проспекте Просвещения, когда на 24-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств напали неизвестные.

Известно, что тогда злоумышленники, угрожая применить физическое насилие, похитили у мужчины 50 тысяч рублей, затем выхватили из рук телефон и перевели через приложение порядка 99 тысяч рублей со счета пострадавшего на неизвестный. По данному факту возбудили дело о грабеже, и спустя месяц в деле появился подозреваемый. Им оказался 29-летний земляк ограбленного мужчины. Сейчас полиция выясняет, кто были его соучастниками.

Ранее мы писали, что неизвестный обчистил квартиру в Колпино на 8,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV