Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге чужого холодильника в Ленобласти

Сумма ущерба составила 9 тыс. рублей.

Накануне около 4 часов утра в полицию Приозерского района поступило сообщение от 60-летнего индивидуального предпринимателя, который сообщил, что кто-то проник на веранду дома по улице Молодежной поселка Гранитный Приозерского района Ленинградской области, где поджег стол и холодильник.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по городу и области, пожар потушили самостоятельно. На месте происшествия задержали ранее неоднократно судимого неработающего 39-летнего мужчину. Потерпевший написал в полицию заявление. Сумма ущерба составила 9 тыс. рублей.

Возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").

Фото: Piter.tv