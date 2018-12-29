В Красном Селе злоумышленник избил и ограбил 90-летнего пенсионера

Из квартиры пенсионера неизвестный вынес 7 тысяч рублей, мобильный телефон, DVD камеру, наушники, сервер.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в разбойном нападении на пенсионера в Красносельском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, 22 января около 16:20 в Красном Селе в одном из домов на проспекте Ленина неизвестный напал на пенсионера и ограбил его. Злоумышленник избил мужчину 1928 года рождения руками, угрожал ножом и втолкнул пенсионера в его квартиру. Оттуда он вынес 7 тысяч рублей, мобильный телефон, DVD камеру, наушники, сервер. После этого он скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК России (разбой). пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.

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