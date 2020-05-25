Сотрудники полиции оперативно нашли на берегу реки Оккервиль потерявшегося ребенка

Девочка была найдена в пяти километрах от места происшествия.

Сотрудники полиции Невского района оперативно нашли на берегу реки Оккервиль потерявшегося ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 7 июня обратилась 44-летняя петербурженка. Она заявила, что у дома 52 по улице Тельмана пропала её 8-летняя с особенностями развития. Женщина пояснила, около двух часов дня они пошли гулять на детскую площадку. Позже ребенок пропал из поля зрения матери. Женщина начала поиски, сообщив о происшествии мужу. Родители обратились за помощью в полицию.

На поиски были направлены полицейские вместе с кинологической собакой. В кратчайшее время правоохранители нашли потерявшуюся девочку на берегу реки Оккервиль, расположенной в пяти километрах от места происшествия. Во время отсутствия ребёнка противоправных деяний не совершалось.

Накануне, 8 июня, девочка получила разрыв печени при падении на детской площадке на Гражданском проспекте.

Фото: Piter.tv