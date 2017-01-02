Экс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование девушки-дознавателя

Кировский суд Уфы в четверг приговорил троих экс-полицейских за изнасилование дознавательницы на сроки от 6 до 7 лет лишения свободы.

В Кировском районном суде города Уфы огласили приговор бывшим сотрудникам полиции за изнасилование коллеги.

В четверг, 26 декабря, в Уфе огласили приговор бывшим полицейским за изнасилование девушки - дознавателя. Бывший начальник ОМВД России по Уфимскому району Матвеев Эдуард Валентинович признан виновным по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Изнасилование". Ему назначено судом лишение свободы на 7 лет с отбыванием срока в колонии общего режима.

Бывшим начальнику ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву и начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павлу Яромчуку присудили по 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Кроме того, суд обязал выплатить пострадавшей по 1 миллиону рублей компенсации морального вреда.

Напомним, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские напали на 23-летнюю коллегу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Фигуранты дела были уволены из органов внутренних дел. Дознавательницу также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Фото: т-м канал Подъем