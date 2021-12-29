Полицейские Гатчинского района разыскивают поджигателя машины

До поджога произошла драка. Воспламенившуюся машину потушили местные жители.

Накануне около десяти часов вечера в полицию Гатчинского района поступил сигнал о горящей машине у дома в поселке Пригородный по Вырицкому шоссе.

Прибывшие на место полицейские обнаружили сгоревшую "Киа Рио", которую потушили жители соседних домов, сообщили в ГУ МВД по городу и области. Позже было установлено, что несколько часов ранее до инцидента 29-летний владелец "Киа" не поделил дорогу с водителем "Ниссан Кашкай". Дорожный конфликт повторился у дома №12 по Вырицкому шоссе и перерос в драку, в которой травмы получил водитель "Киа".

Желая уйти от конфликтной ситуации, пострадавший покунул место происшествия со своим знакомым, оставив принадлежащий ему автомобиль у одного из домов по Вырицкому шоссе. За медицинской помощью потерпевший не обращался.

В результате возгорания машины никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожение или повреждение имущества

Фото: Piter.tv