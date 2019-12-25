Сотрудники петербургского СОБР помогли полиции двух столиц задержать мошенников

Женщина перевела мошенникам более 800 тысяч рублей.

Сотрудники петербургского СОБР "Гранит" помогли полицейским двух столиц задержать двух мужчин, которых подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии в соцсетях.

Злоумышленники позвонили жительнице Подмосковья и представились сотрудниками "федеральной службы компенсации выплат". По их словам, женщине полагалась компенсация за недавно купленные биологически активные добавки, но сначала покупательница должна была перевести на счет мошенников 850 тысяч рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. В Петербурге смогли задержать двух мужчин 28 и 39 лет (один из них ранее судим). При обыске на квартире были найдены банковские карты, планшеты, флеш-карты, жёсткие диски, мобильники, ноутбуки и записи с базами данных людей.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудят банду квартирных мошенников.

Фото: Piter.TV