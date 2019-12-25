Сотрудники петербургского МЧС сдали кровь для больных детей

Дача крови проходила в Сестрорецке.

В поликлинике №68 в Сестрорецке добровольно сдали кровь сотрудники МЧС, правоохранительных органов, а также члены районной администрации и общественных организаций. Об этом сообщила пресс-служба МЧС города.

Акция приурочена к Международному дню детей, страдающих онкологическими заболеваниями, которая отмечается 15 февраля. За один день собрали около 13,6 литров крови, которая пойдет в онкодиспансеры.

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