В 2019 году популярными именами для новорожденных стали Александр и София

За последний год на свет в Петербурге появилось больше мальчиков, чем девочек.

Несмотря на то, что общий уровень рождаемости в Петербурге снизился, на свет в 2019 году появилось больше мальчиков, чем девочек. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Средний возраст родителей увеличился — петербурженки впервые становились мамами в среднем в 29 лет, а петербуржцы — отцами в 32 года. Также увеличились семьи, где родился третий ребенок.

Помимо популярных имен Александр и София, горожане предпочитают называть мальчиков Михаилом, Максимом, Артемом, Иваном и Романом, а девочек Алисой, Марией, Анной и Анастасией.

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