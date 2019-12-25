Сотрудников линейного отдела полиции уличили в "крышевании" торговца-нелегала

Незаконного предпринимателя нашли у Московского вокзала.

Сотрудников линейного подразделения УТ МВД России по СЗФО уличили в "крышевании" нелегального уличного торговца у Московского вокзала в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что полицейские допустили бездействие и попустительство в отношении незаконных действий уличного предпринимателя. Руководство УТ МВД России по СЗФО отстранило коллег от занимаемых должностей, начата служебная проверка, после которой полицейских уволят из органов внутренних дел, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки.

Ранее мы писали, как петербуржца задержали за организацию притонов для занятия проституцией.

Фото: Piter.TV