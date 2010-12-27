Сотрудники центра помощи бездомным и людям обратились за помощью к жителям Выборга

Как рассказали в центре, весной, когда стало известно, что проект проработает только до осени, был приостановлен сбор вещей, чтобы потом не пришлось их выбрасывать или перевозить.

Сотрудники центра помощи бездомным и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, "Милосердие-Бетель" в очередной раз обратились за помощью к жителям Выборга, проекту требуется одежда и обувь по сезону.

Как рассказали в центре, весной, когда стало известно, что проект проработает только до осени, был приостановлен сбор вещей, чтобы потом не пришлось их выбрасывать или перевозить. Когда же центру удалось сохранить за собой помещение и избежать закрытия, как раз наступил конец лета, а вместе с ним и осень, которая в этом году оказалась очень холодной. Запасы демисезонной и зимней одежды и обуви практически иссякли, и выдавать нуждающимся стало практически нечего.

"Больше всего нам нужна мужская обувь, буквально вчера отдали последнюю пару, а также новые носки и нижнее белье. Конечно, за помощью приходят и женщины, но с женской одеждой как раз проблем нет", - отметили в центре.

Круглогодично в центре с радостью примут любые продукты, туалетные принадлежности, новые носки, трусы и майки. Если у вас нет возможности привезти все самостоятельно в центр в Северном поселке в часы его работы – не беда, помощь примут волонтеры, один из которых живет в самом центре Выборга.

"Я радуюсь любой помощи, которая через меня проходит в центр. Иногда мне кажется, что люди стесняются приносить что-то маленькое, бояться показаться скупыми. Но, поверьте, даже одна пачка макарон или любой крупы, бутылка подсолнечного масла, одна пара носков, бритвенный станок – это уже помощь", - рассказала волонтер.

Напомним, что центр "Милосердия Бетель" оказывает помощь всем нуждающимся уже более года. Проект работает исключительно на пожертвования и за счет альтруизма его сотрудников.