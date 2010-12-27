Сотрудники "Водоканала" нашли в петербургской канализации жирбергов

"Жирное нечто" обнаружили во время промывки сетей водоотведения на проспекте Косыгина, 20.

В пятницу, 31 августа, сотрудники "Водоканала" обнаружили во время промывки сетей водоотведения на проспекте Косыгина жирбергов.

Комки из нерастворимого жира и тряпок плавали в городских трубах. По версии сотрудников "Водоканала", петербуржцы сливали в раковины и унитацы жировые отходы, поэтому в канализации образовалось "жирное нечто".

Подобный затор устранили также и на проспекте Сизова, 20. Там после прочистки труб на поверхность "вышла" субстанция из ветоши и жира

Жирберг- комок из нерастворимых жировых образований. Этот термин впервые ввели специалисты из Лондона, которые в 2017 столкнулись с огромным зассором канализационных тоннелях города. "Жирберг" берет свою происходную от "айсберг". Так, подчеркиваются размеры "жирного нечто".

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"