В Петербурге сотрудники ТРЦ "Галерея" избили посетителя

Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, после осмотра его отпустили домой.

Утром 27 декабря в 76-й отдел полиции поступила телефонограмма из Елизаветинской больницы. Медики сообщили, что в ночь на 27 декабря в медучреждение доставили избитого 25-летнего петербуржца.

Как стало известно Piter.TV, вечером 26 декабря молодого человека избили сотрудники торгово-развлекательного центра "Галерея". В результате врачи диагностировали у пострадавшего ушибы и ссадины мягких тканей лобной области слева и справа, скуловой области, справа, поясничной области справа и слева, тазобедренного сустава и ушиб левой почки. Его состояние оценивается как удовлетворительное, после осмотра молодого человека отпустили домой.

В настоящее время причины инцидента неизвестны. Полиция выясняет обстоятельства.

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Фото: yandex.ru/maps