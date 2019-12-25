На Народной трое избили таксиста и пытались угнать его авто

Хулиганов задержали, по факту угона возбуждено уголовное дело.

Накануне в Невском районе Петербурга произошел дорожный конфликт, в результате которого пострадал таксист. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратился 38-летний дагестанец, живущий в Мурино. Он рассказал, что на Народной улице вступил в конфликт с компанией молодых людей. Трое незнакомцев сначала избили заявителя, а затем пытались угнать его автомобиль Kia. Однако машина заглохла на снежной дороге.

Хулиганов задержали, один из них работает контролером в метро Петербурга. В отношении молодых людей составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту угона.

Ранее мы писали, что в подъезде на Русановской жестоко избили 15-летнего подростка.

Фото: Piter.TV