Сотрудников "Ростелекома" задержали по делу о картеле на 788 млн рублей

Против них возбуждено уголовное дело по факту сговора с извлечением дохода в особо крупном размере.

По делу о картеле на 788 млн рублей в Воронеже задержали сотрудников "Ростелекома". По данным "Ведомостей", задержали девять человек.

Против них возбуждено уголовное дело по факту сговора с извлечением дохода в особо крупном размере. Речь идет о сговоре на торгах на строительство линий связи, которые "Ростелеком" проводил в 2019 г. Полиция подозревает задержанных в организации сговора девяти компаний.

Часть компаний, по версии следствия, отказались от участия в тендере в пользу заключения договора субподряда по выгодной цене.