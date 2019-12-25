Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали женщину, находящуюся в другой стране в федеральном розыске

Это стало понятно после проверки по базе данных.

Сотрудники отдела по вопросам миграции помогли задержать женщину, находящуюся в федеральном розыске. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области.

Накануне гражданка обратилась по вопросу, связанному с оформлением документов, отдел по миграции на Непокоренном проспекте. В ходе проверки по базе данным сотрудники установили, что женщина находится в федеральном розыске в одной из республик в Восточной Европе за утрату связи с родственниками. Работники нажали кнопку тревожной сигнализации.

На место прибыл наряд вневедомственной охраны и передал гражданку правоохранителям для выяснение обстоятельств.

Фото: Piter.TV