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Сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя, устроившего ДТП в Петербурге
Сегодня, 16:31
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smirenny

Сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя, устроившего ДТП в Петербурге

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Водитель Audi столкнулся с двумя автомобилями и скрылся с места аварии.

Накануне вечером сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на патрулировании, задержали нетрезвого водителя иномарки, который скрылся с места аварии незадолго до этого, передает   пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти на своей странице в соцсети.

Сотрудники Росгвардии получили информацию, что напротив здания Петродворцового МОВО водитель Audi спровоцировал аварию, столкнулся с двумя авто и скрылся. Описание машины и приметы водителя передали всем дежурным нарядом, и через шесть минут иномарка была обнаружена на Зверинской улице. Из Audi вышел водитель, увидев правоохранителей, предпринял попытку скрыться, но потерпел неудачу. 

Ранее мы писали, что в Петербурге осудят двух экс-полицейских, убивших пенсионера МВД ради миллиона рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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