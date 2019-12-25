Сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя, устроившего ДТП в Петербурге

Накануне вечером сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на патрулировании, задержали нетрезвого водителя иномарки, который скрылся с места аварии незадолго до этого, передает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти на своей странице в соцсети.
Сотрудники Росгвардии получили информацию, что напротив здания Петродворцового МОВО водитель Audi спровоцировал аварию, столкнулся с двумя авто и скрылся. Описание машины и приметы водителя передали всем дежурным нарядом, и через шесть минут иномарка была обнаружена на Зверинской улице. Из Audi вышел водитель, увидев правоохранителей, предпринял попытку скрыться, но потерпел неудачу.
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Фото: Piter.TV
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