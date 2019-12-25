В Петербурге осудят двух экс-полицейских, убивших пенсионера МВД ради миллиона рублей

Вечером 12 мая 2020 года они в автомобиле задушили свою жертву. Тело они спрятали в заброшенном гараже в Колпино.

Следком России по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции, обвиняемых в убийстве пенсионера МВД. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, обвиняемые решили убить пенсионера МВД, так как не хотели возвращать деньги, взятые у него в долг (1 миллион 200 тысяч рублей). Вечером 12 мая 2020 года они в автомобиле задушили свою жертву. Тело спрятали в заброшенном гараже в Колпино.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили прокурору для обвинительного заключения и направления в суд.

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Фото: Piter.tv