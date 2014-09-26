Сотрудники ОМОН за 15 минут отыскали потерявшегося в центре Петербурга ребёнка

Он находился в Александровском саду с тётей.

Сотрудники ОМОН "Бастион" оперативно отыскали потерявшегося в центре Петербурга ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В четверг, 11 августа, около 17:20 на Дворцовой площади к офицерам Росгвардии обратилась плачущая женщина с просьбой о помощи. По её словам, незадолго до этого во время прогулки в Александровском саду она упустила из вида своего 4-летнего племянника, который затерялся среди толпы туристов и пропал.

На поиск ребёнка, в том числе на Невский проспект, были незамедлительно направлены три патрульные группы из числа сотрудников ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии, несущих службу в составе резерва по охране правопорядка в Центральном районе.

Уже через 15 минут бойцы ОМОН отыскали ребёнка на территории Александровского сада и передали его родственникам.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области