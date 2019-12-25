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Сотрудники ОМОН Росгвардии поздравили первоклассников кадетской школы в Павловске
Сегодня, 15:53
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Сотрудники ОМОН Росгвардии поздравили первоклассников кадетской школы в Павловске

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Дед Мороз поздравил юных кадет с наступающим Новым годом, пожелал успехов в учёбе, и вместе со Снегурочкой вручил им новогодние подарки.

В среду, 29 декабря, сотрудники ОМОН "Бастион" Главного управления Росгвардии Петербургу и Ленобласти пришли в подшефную кадетскую школу в Павловске, чтобы поздравить учеников с наступающими праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Деда Мороза специального назначения" кадеты-первоклассники встретили с радостью, рассказали о желаниях и мечтах, прочли стихи, спели гимн России и новогодние песенки, а также поблагодарили гостей за визит. 

Снегурочка и Дед Мороз поздравили ребят и вручили им подарки.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: омон, петербург, поздравление с новым годом, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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