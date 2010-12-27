Напомним, что станция метрополитена работает с 07:00 до 20:00 в будние дни.

Сотрудники Метрополитена объяснили почему "Достоевская" работает по сокращенному графику. Соответствующая информация размщена в Telegram-канала "Метро повседневности".

Как оказалось, большая часть петербуржцев используют "Достаевскую" для пересадки на "Владимирску", поэтому в 2000-м году было принято решение о "сокращенном графике" работы станции по будням. Отметим, что в выходные и праздничные дни вестибюль работает дольше.

Отметим, что эта станция не единственная закрывается так рано, такой же график у второго вестибюля "Площади Александра Невского".

Ранее мы сообщали о том, что Смольный купит новый трамвай за 95 млн рублей

Фото: ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"/вк