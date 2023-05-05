На территории метрополитена впервые открылся магазин продуктов

Новый "Дикси" расположился прямо у вестибюля станции метро "Достоевская".

В "Дикси" объявили об открытии нового магазина у станции метро "Достоевская". Продуктовый расположился рядом с вестибюлем метрополитена; его площадь составляет 333 кв м, – сообщает РБК.

Несмотря на небольшой размер новой точки сети, его ассортимент составляет около 5,4 тыс позиций. Посетители "Дикси" у "Достоевской" смогут быстро перекусить или пообедать; магазин специально рассчитан на большую текучку посетителей. Поэтому в том числе на его территории есть уголок с кофеавтоматом. В числе прочих товаров супермаркет также может предложить ассортимент свежих овощей и фруктов, кондитерские изделия, алкоголь и безалкогольные напитки, а также бытовые товары.

В ответ на вопрос РБК генеральный директор "Дикси" Юрий Семенов отметил, что ввиду большого потока людей новая точка станет удобной как для туристов, посещающих центр города, так и для местных жителей, которые, например, идут на работу. Открытие магазина у вестибюля метро стало возможным благодаря уникальному расположению БЦ "Regent Hall", который примыкает прямо ко входу на станцию и формально не является городской собственностью.

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Фото: Piter.TV