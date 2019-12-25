Сотрудники МВД попали в ДТП в Петербурге

В аварии есть пострадавшие.

Сегодня ночью, 29 декабря, в Выборгском районе Петербурга столкнулись легковушка и полицейский автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около трех часов ночи на проспекте Энгельса у дома № 47. Правоохранители ехали с включенными светозвуковыми сигналами в служебных целях. Водитель иномарки Geely, разворачиваясь от Выборгского шоссе в сторону проспекта Испытателей, не предоставил преимущество служебному транспорту. От удара машину правоохранителей выкинуло на встречную полосу, где она врезалась в BMW.

В аварии пострадали водитель элитной иномарки и его 30-летний пассажир. Они попали в больницу.

По факту случившегося проводится проверка. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv