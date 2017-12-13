Сотрудники МЧС спасли женщину, которая провалилась под лёд Ижоры

Сотрудники МЧС спасли женщину, которая оказалась в ледяной реке.

Сотрудники МЧС спасли женщину, которая провалилась под лёд в реке Ижора, после чего девушка была передана бригаде скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

Сегодня, 20 февраля, в 16:28 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области от очевидца поступила информация о том, что на реке Ижора в посёлке им. Тельмана Тосненского района женщина провалилась под лед.

На место происшествия были направлены дежурная смена 111 пожарно-спасательной части Кировского района, бойцы Невского спасательного центра МЧС России, представители отдела государственной инспекции по маломерным судам, бригады полиции и скорой медицинской помощи.

За несколько минут спасатели одного из подразделений приступили к работе. В результате женщину удалось спасти. В 17:05 пострадавшую достали из реки и передали бригаде скорой помощи.