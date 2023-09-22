Сотрудники МЧС РФ с начала работ в Ливии подняли более 110 тел погибших после наводнения

Специалисты рассказали о проведении операции за пределами страны.

Российские спасатели с начала работ на территории Ливии подняли более 110 тел погибших после наводнения. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы экстренного ведомства. В министерству добавили, что на участке работают несколько групп. Одна из них занимается осмотром центральной части города Дерна, а вторая проводит мероприятия в прибрежной зоне, а также в акватории региона. Две дополнительные группы работают в 25 километрах от города. На этом участке также были выявлены тела погибших граждан.

Только за сутки специалистами поднято и эвакуировано порядка 80 тел погибших. Всего с начала работ извлечено более 110. Спасатели МЧС России с турецкими коллегами провели сложную операцию по эвакуации тел погибших. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Операции выполняются при помощи альпинистского снаряжения, а также на воде. Сотрудники ГУ МЧС собирают попавшие в акваторию региона мусор и обломки.

В Волгограде загорелся ремонтный вагон.

Фото и видео: МЧС России