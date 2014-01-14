На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.

В Волгограде загорелся ремонтный вагон. Об этом сообщает портал "Блокнот".

Инцидент произошел в ночь на 21 сентября на остановке "Монолит" в Краснооктябрьском районе. Пламя вырывалось наружу из вагона, около которого стояли несколько сотрудников. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. После тушения огня выяснилось, что центральная часть вагона полностью выгорела. Специалисты выясняют причины возгорания.

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Видео: Telegram / Блокнот Волгоград