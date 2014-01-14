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В Волгограде загорелся ремонтный вагон

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На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.

В Волгограде загорелся ремонтный вагон. Об этом сообщает портал "Блокнот".

Инцидент произошел в ночь на 21 сентября на остановке "Монолит" в Краснооктябрьском районе. Пламя вырывалось наружу из вагона, около которого стояли несколько сотрудников. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. После тушения огня выяснилось, что центральная часть вагона полностью выгорела. Специалисты выясняют причины возгорания.

Ранее мы сообщали, что на месте пожара в Сочи найдены обломки беспилотника.

Видео: Telegram / Блокнот Волгоград

Теги: возгорание, волгоград, пожар, ремонтный вагон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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